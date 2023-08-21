***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2023 11:52
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0530 TL dir. 18.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187539
BIST
'
14:037.653
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 139,72
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0327,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0961
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0329,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1916
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6653
En Düşük
29,1877
14:031.649,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.649,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:01
|MTRKS
|55,00
|28.962.702
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|904.326.059
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|661.438.713
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.147.064
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|2.843.067
|% -7,05
|
|ZPLIB
|75,42
|134.747.869
|% -4,53
|
|MMCAS
|10,50
|790.000
|% -4,46
|
|EUKYO
|13,45
|10.781.076
|% -4,27
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|THYAO
|254,40
|6.115.527.034
|% 1,19
|
|TUPRS
|134,30
|5.208.034.181
|% 5,75
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,58
|3.214.809.368
|% -3,77
|
|SKBNK
|3,97
|686.229.009
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,41
|2.666.985.211
|% -3,08
|
|TTKOM
|23,08
|3.701.679.436
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,03
|769.657.561
|% 4,79
|
|EREGL
|43,68
|6.140.550.350
|% 4,25
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1590
|27,1655
|% 0,36
|
|Euro
|29,6446
|29,6649
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,5116
|34,6847
|% 0,42
|
|Frank
|30,7386
|30,9237
|% 0,55
|
|Riyal
|7,2212
|7,2574
|% 0,33
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.361
|11.533
|37,00
|
|Tam
|11.124
|11.202
|74,00
|
|Yarım
|5.579
|5.627
|38,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,98
|0,17
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,75
|