***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 11:50
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0611 TL dir. 23.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188969
BIST
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17:397.561
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -41,09
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3925,7544
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -1,4349
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3928,0727
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -1,4536
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:391.588,74
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
|| -85,49
|Açılış
|: 1.588,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:37
|GARAN
|54,45
|6.867.167.800
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,10
|2.602.365.233
|% -12,47
|
|ADEL
|677,90
|347.745.117
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.673.240
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.163.160
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.228.381.956
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|THYAO
|233,00
|12.769.027.331
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.661.679.083
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,45
|5.223.343.271
|% -5,90
|
|SKBNK
|4,16
|2.202.869.835
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7624
|25,7932
|% -5,13
|
|Euro
|27,9919
|28,0770
|% -4,91
|
|Sterlin
|32,4505
|32,6132
|% -5,88
|
|Frank
|29,0793
|29,2544
|% -5,71
|
|Riyal
|6,8395
|6,8738
|% -5,33
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-1,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,12
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52AKFGY
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 689, 799 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 7 artarak (% 0.33 ) 8, 122
-
17:51XU100
Endeks 7, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 209, 760.00 milyon TL de
-
17:51SELVA
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 787, 258 adet işlem
-
17:50NIBAS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 192, 753 adet işlem