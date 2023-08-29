***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2023 12:58
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0653 TL dir. 28.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190186
BIST
'
14:147.946
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,76
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.014
14:1426,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1881
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6465
En Düşük
25,9709
14:1428,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1431
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
14:141.641,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.641,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ADEL
|604,10
|727.647.055
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|26.067.989
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|2.859.143
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.121.142
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|1.016.402
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|2.151.303
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.508.734
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.149.682.532
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|4.656.161
|% -9,34
|
|EDIP
|17,80
|97.862.421
|% -6,90
|
|ISCTR
|22,24
|9.265.085.176
|% 8,91
|
|TUPRS
|142,20
|5.134.036.053
|% -3,13
|
|ASTOR
|136,60
|4.377.767.238
|% 0,81
|
|SISE
|53,70
|3.874.679.592
|% 0,66
|
|KCHOL
|146,50
|3.836.631.516
|% 3,90
|
|ISCTR
|22,24
|9.265.085.176
|% 8,91
|
|SKBNK
|4,34
|901.873.564
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,64
|1.556.841.811
|% 1,17
|
|YKBNK
|16,94
|2.614.333.099
|% 1,62
|
|ZOREN
|4,74
|689.162.250
|% -2,27
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5722
|26,6465
|% 0,71
|
|Euro
|28,7269
|28,7758
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,3944
|33,5619
|% 0,41
|
|Frank
|29,9230
|30,1033
|% 0,32
|
|Riyal
|7,0684
|7,1039
|% 0,47
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.642
|7,38
|
|Cumhuriyet
|11.184
|11.354
|-29,00
|
|Tam
|10.957
|11.030
|-56,00
|
|Yarım
|5.491
|5.536
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,73
|0,09
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,60
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GUBRF, ARCLK
-
14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 07 kaybederek (% -0.12 ) 7, 006
-
14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, CASA, CRDFA, OFSYM, AZTEK, DURDO, CRFSA, IZENR, GRSEL, ENERY
-
14:29
MIATK, ULUFA, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:29
KTLEV, BURVA, ALFAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında