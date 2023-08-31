***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2023 15:21
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0688 TL dir. 29.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190506
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0165
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,5701
18:0528,9816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1701
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,8778
18:051.665,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.665,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.660,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6618
|26,6734
|% -0,06
|
|Euro
|28,9306
|28,9816
|% -0,58
|
|Sterlin
|33,6616
|33,8304
|% -0,52
|
|Frank
|30,0532
|30,2342
|% -0,65
|
|Riyal
|7,0841
|7,1196
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.937
|11.074
|-84,00
|
|Yarım
|5.485
|5.558
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,96
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de