***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2023 14:08
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.09.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0674 TL dir. 01.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.09.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191258
BIST
'
18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0894
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0941
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.668,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CWENE
|382,80
|1.521.126.290
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|4.912.430
|% 10,00
|
|CLEBI
|985,60
|99.839.110
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.831.611
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|583.628.489
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.815.170
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,84
|2.305.875.088
|% -9,73
|
|MARKA
|10,80
|3.260.878
|% -9,09
|
|DIRIT
|7,75
|1.826.413
|% -7,41
|
|PARSN
|133,90
|412.421.446
|% -7,34
|
|THYAO
|252,20
|9.413.115.421
|% -0,71
|
|ASTOR
|144,50
|8.567.248.480
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,22
|8.334.266.602
|% 4,03
|
|TUPRS
|144,70
|8.313.925.150
|% 1,40
|
|KOZAL
|30,68
|7.461.948.204
|% 6,82
|
|ISCTR
|22,22
|8.334.266.602
|% 4,03
|
|YKBNK
|16,74
|5.259.257.249
|% 3,98
|
|EKGYO
|8,77
|2.725.090.972
|% -0,79
|
|ZOREN
|4,86
|1.371.104.182
|% 0,62
|
|KOZAL
|30,68
|7.461.948.204
|% 6,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7675
|26,7751
|% 0,31
|
|Euro
|28,8849
|28,8963
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,6825
|33,8514
|% 0,55
|
|Frank
|30,1272
|30,3087
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1156
|7,1512
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|3,75
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.027
|11.133
|39,00
|
|Yarım
|5.531
|5.588
|20,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.794
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,67
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,88
|88,88
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem