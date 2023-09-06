***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2023 14:38
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.09.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0710 TL dir. 05.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.09.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192078
BIST
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16:368.223
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -13,38
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
16:3626,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0505
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,4038
16:3628,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0929
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,4686
16:361.658,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.658,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:36
|MIATK
|426,90
|532.211.353
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|81.040.499
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|728.690.486
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|201.601.090
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|43.702.258
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.168.110
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|392.661.743
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,94
|7.628.891.039
|% 6,34
|
|EREGL
|46,58
|7.282.678.146
|% 1,26
|
|IZENR
|74,00
|7.057.783.414
|% 3,06
|
|EKGYO
|9,29
|6.056.122.719
|% -1,59
|
|ISCTR
|24,44
|5.767.062.850
|% 3,65
|
|EKGYO
|9,29
|6.056.122.719
|% -1,59
|
|YKBNK
|17,08
|4.907.926.356
|% -0,35
|
|ISCTR
|24,44
|5.767.062.850
|% 3,65
|
|HALKB
|14,87
|2.939.190.781
|% 1,23
|
|ASELS
|40,94
|7.628.891.039
|% 6,34
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8086
|26,8203
|% 0,19
|
|Euro
|28,7965
|28,8141
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,5231
|33,6913
|% -0,00
|
|Frank
|29,9708
|30,1513
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1293
|7,1650
|% 0,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|1,35
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-16,00
|
|Tam
|11.024
|11.112
|-32,00
|
|Yarım
|5.529
|5.577
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.789
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,97
|-0,30
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-0,02
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51ISSEN
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887, 363 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, TOASO
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 01 artarak (% 0.10 ) 7, 215
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CELHA, MIATK, YONGA, ENERY, KZGYO, KLSER, BYDNR, ARZUM, SANKO
-
16:50
YEOTK, ENERY, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında