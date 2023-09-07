***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2023 12:21
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.09.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0661 TL dir. 06.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.09.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192514
BIST
'
14:158.284
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 102,70
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1526,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1528,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0092
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:151.657,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.657,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:15
|AVTUR
|8,14
|13.559.690
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|1.827.614
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|412.526.798
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.252.070
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|321.732.665
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|741.166.258
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|80.609.392
|% -9,97
|
|EREGL
|48,28
|6.600.019.814
|% 3,92
|
|ASELS
|42,60
|4.300.643.531
|% 3,45
|
|ISCTR
|24,90
|3.816.622.051
|% 1,38
|
|BRSAN
|748,00
|3.447.067.514
|% 2,86
|
|THYAO
|245,20
|3.296.049.951
|% 0,08
|
|EKGYO
|9,40
|1.710.540.778
|% 1,73
|
|ISCTR
|24,90
|3.816.622.051
|% 1,38
|
|EREGL
|48,28
|6.600.019.814
|% 3,92
|
|ZOREN
|4,92
|665.990.016
|% 1,86
|
|YKBNK
|17,19
|2.308.474.581
|% 1,78
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8338
|26,8407
|% 0,09
|
|Euro
|28,7655
|28,7777
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,3533
|33,5205
|% -0,23
|
|Frank
|29,9556
|30,1361
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,14
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|5,92
|
|Cumhuriyet
|11.241
|11.411
|-12,00
|
|Tam
|11.016
|11.091
|-20,00
|
|Yarım
|5.525
|5.567
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.783
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,08
|90,08
|-0,52
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30ANGEN
Yüzde 6.51 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 809, 574 adet işlem
-
14:29BRYAT
Yüzde 5.10 oranında artışla 2, 543.40 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 606 adet işlem
-
14:28GENTS
Yüzde 5.99 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 580, 475 adet işlem
-
14:27BRYAT
Yüzde 4.77 oranında artışla 2, 535.50 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 015 adet işlem
-
14:26DERHL
Yüzde 5.71 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 428 adet işlem