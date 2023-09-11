***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 13:51
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0721 TL dir. 08.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.09.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193694
BIST
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16:528.185
En Düşük
|Değişim
|: -1,69%
|| -140,28
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.185
En Yüksek
8.404
16:5226,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0420
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5228,8887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1591
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:521.663,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.663,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BOSSA
|11,66
|79.369.534
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.313.940
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.905.638
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.098.607
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.365.684
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,10
|8.245.544.847
|% 7,05
|
|KZGYO
|47,66
|5.531.274.559
|% 7,39
|
|THYAO
|237,20
|5.261.042.658
|% -2,51
|
|ENKAI
|35,60
|4.968.475.796
|% 3,97
|
|ISCTR
|23,22
|4.626.965.318
|% -5,99
|
|ZOREN
|5,17
|2.445.519.789
|% 1,57
|
|EKGYO
|9,12
|3.402.101.899
|% -3,80
|
|SKBNK
|5,75
|1.566.580.659
|% 4,17
|
|KOZAL
|33,10
|8.245.544.847
|% 7,05
|
|KLGYO
|3,37
|752.711.299
|% 0,90
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8744
|26,8785
|% 0,16
|
|Euro
|28,8825
|28,8887
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,5662
|33,7346
|% 0,62
|
|Frank
|30,0042
|30,1849
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1437
|7,1796
|% 0,14
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,96
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|11,40
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.086
|11.157
|48,00
|
|Yarım
|5.560
|5.602
|26,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,24
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|0,65
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07OZSUB
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 487 adet işlem
-
17:06ORGE
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 55.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 148 adet işlem
-
17:05FORTE
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 329 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 37 kaybederek (% -1.78 ) 8, 671
-
17:03XU100
Endeks 8, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de