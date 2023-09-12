***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2023 14:34
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.09.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0736 TL dir. 11.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.09.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194141
BIST
'
16:398.265
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 118,42
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.265
16:3926,9101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0438
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3928,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0551
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:391.652,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,48
|Açılış
|: 1.652,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ALFAS
|150,70
|1.173.494.641
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.703.110
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|127.471.591
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|112.473.247
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.603.687.315
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|551.054.080
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|291.464.702
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,44
|5.576.372.032
|% -1,10
|
|THYAO
|240,20
|5.130.785.745
|% 2,43
|
|ENKAI
|37,32
|5.016.577.354
|% 7,49
|
|ASTOR
|143,50
|4.569.251.479
|% 3,24
|
|SISE
|54,60
|4.288.879.877
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.822.391.433
|% -1,38
|
|SKBNK
|5,26
|1.414.808.455
|% -9,15
|
|EKGYO
|8,90
|2.117.650.685
|% -1,44
|
|YKBNK
|16,37
|3.249.697.356
|% 0,61
|
|ISCTR
|22,68
|3.922.364.061
|% -0,53
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8901
|26,9187
|% 0,20
|
|Euro
|28,8321
|28,8413
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,4513
|33,6191
|% -0,14
|
|Frank
|30,0129
|30,1937
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1495
|7,1854
|% 0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-13,08
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|-10,55
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-45,00
|
|Tam
|11.017
|11.097
|-56,00
|
|Yarım
|5.526
|5.571
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,75
|91,75
|1,10
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:51ENKAI
Yüzde 7.43 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 849, 603 adet işlem
-
16:50ALFAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 150.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 053, 358 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 65 artarak (% 1.08 ) 8, 707
-
16:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, METUR, ALFAS
-
16:49XU100
Endeks 8, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 110, 805.00 milyon TL de