***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2023 12:22
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.09.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0822 TL dir. 14.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.09.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195306
BIST
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14:468.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,61
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
14:4626,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0616
|Açılış
|: 26,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
14:4628,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0468
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
14:461.664,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.664,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler14:46
|TRILC
|15,73
|73.710.764
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|215.759.461
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|44.370.922
|% 10,00
|
|ISBTR
|199.368,10
|9.370.301
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|303.919
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|295.757.748
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|3.217.509
|% -9,99
|
|ATSYH
|63,00
|9.093.314
|% -9,94
|
|SKTAS
|5,50
|28.483.704
|% -9,39
|
|AYCES
|403,90
|79.827.958
|% -6,87
|
|THYAO
|230,10
|5.179.845.592
|% -3,52
|
|EBEBK
|77,85
|3.475.840.641
|% -5,35
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|KOZAL
|31,24
|2.949.708.127
|% 0,06
|
|ZOREN
|4,91
|910.266.606
|% 2,08
|
|ODAS
|12,28
|2.178.221.407
|% 9,94
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|SKBNK
|5,74
|986.829.357
|% 5,51
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9728
|26,9803
|% 0,23
|
|Euro
|28,7552
|28,7644
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3753
|33,5426
|% 0,13
|
|Frank
|29,9782
|30,1588
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1726
|7,2085
|% 0,16
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|8,24
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|9,40
|
|Cumhuriyet
|11.269
|11.439
|52,00
|
|Tam
|11.043
|11.115
|-18,00
|
|Yarım
|5.538
|5.580
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,10
|0,48
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,36
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
15:00OSMEN
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 235.00 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 340 adet işlem
-
14:59MIATK
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 453.50 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 817 adet işlem
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, KOZAA
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 33 kaybederek (% -0.41 ) 7, 094
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, CASA, GLRYH, RTALB, TRILC, DIRIT, SEYKM, MMCAS, SNPAM, SUMAS