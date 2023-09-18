***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 14:53
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.09.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0835 TL dir. 15.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.09.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195710
BIST
'
16:487.763
En Düşük
|Değişim
|: -2,50%
|| -198,76
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.763
En Yüksek
7.952
16:4827,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4828,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:481.673,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.673,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:47
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|385.807.838
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|372.488.058
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,06
|58.436.300
|% -8,02
|
|THYAO
|219,90
|6.377.608.551
|% -3,17
|
|TUPRS
|138,90
|3.350.772.931
|% -1,84
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|SISE
|52,80
|3.180.751.541
|% -3,21
|
|EBEBK
|80,60
|2.804.296.457
|% 6,33
|
|ZOREN
|4,70
|898.923.173
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,75
|1.032.194.559
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,15
|2.575.416.620
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,23
|1.293.690.863
|% -1,44
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0141
|27,0196
|% 0,14
|
|Euro
|28,8153
|28,8305
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,3563
|33,5235
|% 0,14
|
|Frank
|29,9739
|30,1544
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1811
|7,2171
|% 0,13
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|0,44
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|5,43
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.083
|11.155
|22,00
|
|Yarım
|5.559
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.800
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|0,15
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,87
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:01OFSYM
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 72.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 035 adet işlem
-
17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem
-
16:59EGEEN
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 7, 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 420 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 6 kaybederek (% -2.15 ) 6, 799