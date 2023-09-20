***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 14:30
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.09.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0948 TL dir. 19.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.09.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196411
BIST
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15:587.829
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,90
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5827,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0351
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5828,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1259
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:581.679,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.679,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SANFM
|25,74
|28.511.150
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|493.594.560
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|UFUK
|77,60
|11.761.790
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.781.464
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|12.987.517
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,60
|544.384.497
|% -9,64
|
|LIDER
|126,70
|277.420.100
|% -6,84
|
|THYAO
|225,20
|8.241.029.762
|% 3,02
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|KOZAL
|28,00
|2.852.380.209
|% 0,00
|
|ALFAS
|158,60
|2.663.198.935
|% 3,32
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|ADESE
|2,13
|314.034.878
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,96
|1.193.200.836
|% 0,89
|
|ZOREN
|4,65
|670.682.256
|% -0,43
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0444
|% 0,15
|
|Euro
|28,9498
|28,9622
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3654
|33,5327
|% -0,04
|
|Frank
|30,0342
|30,2151
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1868
|7,2228
|% 0,08
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|2,19
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-30,00
|
|Tam
|11.067
|11.145
|-21,00
|
|Yarım
|5.551
|5.595
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,12
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-0,76
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11KIMMR
Yüzde 4.25 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 372, 958 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
-
16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
-
16:10XU100
Endeks 7, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 85, 256.00 milyon TL de
-
16:10KNFRT
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 769 adet işlem