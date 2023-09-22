***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2023 12:16
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0938 TL dir. 21.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.09.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196811
BIST
'
14:448.032
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 31,07
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
14:4427,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0469
|Açılış
|: 27,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1679
En Düşük
27,0615
14:4428,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0135
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
14:441.682,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.682,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler14:42
|RAYSG
|56,10
|91.259.183
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|5.672.227
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|58.709.990
|% 9,99
|
|CIMSA
|296,10
|1.681.430.767
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|EUYO
|14,02
|12.967.153
|% -9,96
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|GARFA
|83,85
|74.992.905
|% -7,09
|
|GIPTA
|34,38
|1.338.625.728
|% -6,88
|
|TUPRS
|152,60
|6.783.758.503
|% 3,25
|
|ASTOR
|143,20
|4.812.599.357
|% 1,92
|
|ISCTR
|24,36
|4.705.457.577
|% 5,27
|
|THYAO
|228,70
|3.967.267.820
|% -1,68
|
|EUPWR
|248,70
|3.765.307.047
|% 8,60
|
|ZOREN
|4,91
|1.327.852.421
|% 3,81
|
|ISCTR
|24,36
|4.705.457.577
|% 5,27
|
|KATMR
|2,26
|391.982.625
|% 9,71
|
|YKBNK
|17,00
|2.501.895.102
|% 0,00
|
|TUKAS
|9,30
|1.174.020.595
|% -5,39
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1600
|27,1689
|% 0,18
|
|Euro
|28,9044
|28,9185
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,1940
|33,3605
|% -0,15
|
|Frank
|29,8434
|30,0231
|% -0,06
|
|Riyal
|7,2202
|7,2564
|% 0,17
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,47
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|6,05
|
|Cumhuriyet
|11.331
|11.502
|33,00
|
|Tam
|11.103
|11.171
|-19,00
|
|Yarım
|5.569
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,71
|0,29
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|0,81
|
Seans Raporu
14:42
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-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 65 artarak (% 0.24 ) 8, 451
-
14:57XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 83, 646.00 milyon TL de
-
14:56EUPWR
Yüzde 8.78 oranında artışla 249.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 195, 623 adet işlem
-
14:55EMKEL
Yüzde 5.87 oranında artışla 37.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 934 adet işlem
-
14:54ADGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 180 adet işlem