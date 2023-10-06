***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2023 13:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.10.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1058 TL dir. 05.10.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.10.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200787
BIST
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17:258.483
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,84
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2527,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0721
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2529,1690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0145
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:251.623,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.623,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:25
|GIPTA
|42,68
|1.072.685.812
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.368.104
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.989.555.601
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.510.793
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,48
|1.583.706.432
|% -6,90
|
|BJKAS
|46,12
|123.254.639
|% -5,10
|
|ONCSM
|204,50
|67.019.328
|% -4,84
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,30
|919.417.063
|% -4,38
|
|EKGYO
|8,69
|6.305.205.462
|% 5,72
|
|THYAO
|239,90
|6.250.726.453
|% -0,66
|
|PETKM
|23,64
|5.357.859.921
|% 0,60
|
|YKBNK
|19,40
|4.769.935.385
|% 2,11
|
|EREGL
|44,70
|4.648.263.048
|% 0,99
|
|EKGYO
|8,69
|6.305.205.462
|% 5,72
|
|ZOREN
|6,89
|2.419.450.245
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,92
|2.104.505.408
|% -0,72
|
|IHLAS
|1,38
|342.176.694
|% 6,15
|
|YKBNK
|19,40
|4.769.935.385
|% 2,11
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6196
|27,6247
|% 0,26
|
|Euro
|29,1452
|29,1690
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,5349
|33,7030
|% 0,13
|
|Frank
|30,0878
|30,2690
|% 0,04
|
|Riyal
|7,3421
|7,3789
|% 0,25
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|5,14
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|6,45
|
|Cumhuriyet
|11.164
|11.333
|44,00
|
|Tam
|10.960
|11.066
|59,00
|
|Yarım
|5.497
|5.550
|30,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.775
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|18,88
|18,90
|0,31
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|-0,18
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:39DGATE
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 526, 319 adet işlem
-
17:38BMSTL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 53.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 015, 316 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 63 kaybederek (% -0.21 ) 8, 863
-
17:37XU100
Endeks 8, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 109, 303.00 milyon TL de
-
17:37RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 534, 740 adet işlem