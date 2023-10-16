***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 14:13
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.10.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1133 TL dir. 13.10.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.10.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206737
BIST
'
16:147.980
En Düşük
|Değişim
|: -1,64%
|| -132,93
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:1427,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1172
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:1429,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2123
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:141.719,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,34
|Açılış
|: 1.719,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:12
|FMIZP
|316,80
|224.343.529
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.515.435
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,97
|112.849.648
|% -9,77
|
|ESCAR
|182,20
|129.294.928
|% -9,31
|
|AVGYO
|7,07
|38.110.733
|% -9,13
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|THYAO
|222,50
|5.166.661.723
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,80
|4.981.010.143
|% 1,68
|
|BRSAN
|917,40
|4.074.480.892
|% -7,65
|
|TUPRS
|141,10
|3.970.499.033
|% -3,69
|
|KOZAA
|71,25
|3.227.418.855
|% 4,63
|
|EKGYO
|7,50
|1.768.749.030
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,24
|1.374.933.045
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,80
|4.981.010.143
|% 1,68
|
|QUAGR
|6,36
|1.012.880.683
|% -5,36
|
|ODAS
|12,87
|1.784.637.453
|% -3,96
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8761
|27,8811
|% 0,42
|
|Euro
|29,4067
|29,4155
|% 0,72
|
|Sterlin
|33,8258
|33,9954
|% 0,65
|
|Frank
|30,7850
|30,9705
|% 0,45
|
|Riyal
|7,4137
|7,4509
|% 0,47
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-14,43
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,16
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.584
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27AVGYO
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 341, 315 adet işlem
-
16:26TUREX
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 100, 173 adet işlem
-
16:25ESCAR
Yüzde -9.31 oranında düşüşle 182.20 lira fiyatla işlem gören hissede 688, 666 adet işlem
-
16:24BRYAT
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2, 510.00 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 594 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 7, 988 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 55 altında . İşlem hacmi 86, 315.00 milyon TL de