***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2023 12:22
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.10.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1125 TL dir. 16.10.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.10.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207140
BIST
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16:428.034
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 99,52
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4227,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0868
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4229,4841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
16:421.727,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,04
|Açılış
|: 1.727,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:42
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|BFREN
|12.470,30
|713.137.843
|% 10,00
|
|UNLU
|23,10
|67.441.918
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.853.804
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|41.148.703
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|343.946.603
|% -10,00
|
|VERUS
|236,00
|238.781.672
|% -9,02
|
|ERBOS
|242,10
|1.243.921.338
|% -7,35
|
|POLTK
|11.326,00
|190.945.325
|% -6,37
|
|INTEM
|217,00
|170.583.686
|% -6,14
|
|THYAO
|223,60
|5.613.933.393
|% 0,27
|
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|TUPRS
|142,20
|3.389.964.175
|% 1,21
|
|EREGL
|41,92
|2.868.765.007
|% 2,85
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|EKGYO
|7,54
|2.406.023.071
|% 2,31
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|ZOREN
|6,19
|1.294.586.455
|% 0,32
|
|YKBNK
|18,87
|2.152.895.369
|% 0,96
|
|PETKM
|22,56
|2.551.984.459
|% 0,53
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9152
|27,9216
|% 0,31
|
|Euro
|29,4729
|29,4841
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,8324
|34,0021
|% -0,13
|
|Frank
|30,8273
|31,0130
|% 0,19
|
|Riyal
|7,4215
|7,4588
|% 0,40
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|5,88
|
|Altın Gr.
|1.725
|1.725
|8,05
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.663
|11.748
|40,00
|
|Yarım
|5.849
|5.896
|19,00
|
|Çeyrek
|2.916
|2.948
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,10
|
|B. Petrol
|89,55
|89,55
|-0,10
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:55AVTUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 424 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 8, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 80, 149.00 milyon TL de
-
16:54TGSAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 623 adet işlem
-
16:53BRYAT
Yüzde 6.41 oranında artışla 2, 586.70 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 244 adet işlem
-
16:52BMSCH
Yüzde 8.38 oranında artışla 18.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 415, 879 adet işlem