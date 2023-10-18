***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2023 13:07
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.10.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1185 TL dir. 17.10.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.10.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207425
BIST
'
15:527.911
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -203,57
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.911
En Yüksek
8.015
15:5228,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0764
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5229,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0311
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:521.754,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,51
|Açılış
|: 1.753,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MRSHL
|1.476,40
|701.547.231
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|16.107.098
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|DITAS
|20,02
|24.594.130
|% -48,64
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|58,00
|87.566.440
|% -7,05
|
|KTLEV
|39,20
|150.251.148
|% -6,93
|
|THYAO
|218,40
|4.170.537.597
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,30
|3.574.978.155
|% -2,84
|
|BRSAN
|916,70
|3.077.214.902
|% -6,79
|
|ASTOR
|122,00
|2.812.569.283
|% 0,00
|
|PETKM
|22,04
|1.910.605.702
|% -3,59
|
|ZOREN
|6,03
|1.475.857.867
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,44
|1.067.535.744
|% -2,49
|
|IHLAS
|1,12
|122.560.851
|% -3,45
|
|KATMR
|2,70
|282.431.255
|% -3,57
|
|ODAS
|12,06
|1.034.913.610
|% -1,95
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9990
|28,0156
|% 0,29
|
|Euro
|29,5925
|29,6050
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,9993
|34,1698
|% 0,13
|
|Frank
|31,0209
|31,2078
|% 0,30
|
|Riyal
|7,4450
|7,4824
|% 0,20
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|24,80
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,37
|
|Cumhuriyet
|12.062
|12.245
|133,00
|
|Tam
|11.842
|11.926
|155,00
|
|Yarım
|5.939
|5.986
|78,00
|
|Çeyrek
|2.961
|2.993
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,38
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|1,38
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 7 kaybederek (% -2.59 ) 6, 881
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, DOFER, ACSEL, TUCLK, AVTUR, BRKO, MARKA, SODSN, MRSHL, INTEM
-
16:05
AVTUR, MARKA, GRTRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
SARKY, ISBIR, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 51 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 200 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 3 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem