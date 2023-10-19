***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2023 15:51
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.10.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1205 TL dir. 18.10.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.10.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207711
BIST
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16:097.855
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,20
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:0927,9979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:0929,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1672
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:091.758,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.758,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:09
|RAYSG
|100,10
|32.983.767
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.024.868
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|104.987.543
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|124.016.043
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.769.260
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.115.553
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|BMSCH
|19,10
|139.398.101
|% -7,73
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|POLTK
|9.600,80
|23.821.221
|% -6,75
|
|THYAO
|217,80
|5.945.075.247
|% 0,60
|
|TUPRS
|136,70
|4.264.725.394
|% -3,19
|
|PETKM
|21,50
|2.764.118.267
|% -0,19
|
|BRSAN
|969,00
|2.663.523.458
|% 4,42
|
|YKBNK
|18,67
|2.580.451.882
|% 1,14
|
|EKGYO
|7,34
|1.646.137.357
|% 0,14
|
|ZOREN
|5,89
|995.271.649
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,67
|2.580.451.882
|% 1,14
|
|PETKM
|21,50
|2.764.118.267
|% -0,19
|
|ODAS
|11,91
|1.227.982.045
|% 0,17
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9924
|27,9979
|% -0,01
|
|Euro
|29,6714
|29,6898
|% 0,57
|
|Sterlin
|33,9111
|34,0812
|% 0,15
|
|Frank
|31,1161
|31,3035
|% 0,40
|
|Riyal
|7,4435
|7,4808
|% 0,10
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|5,93
|
|Altın Gr.
|1.759
|1.759
|6,87
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.873
|11.954
|-41,00
|
|Yarım
|5.955
|6.002
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.968
|3.001
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,57
|0,02
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-1,00
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24NIBAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 362 adet işlem
-
16:23GEDIK
Yüzde 7.25 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 653, 786 adet işlem
-
16:22PEGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 390, 428 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13 kaybederek (% -0.19 ) 6, 805
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEKAG, DOFER, RAYSG, SODSN, A1CAP, OSMEN, VKING, EUKYO, QNBFB, INGRM