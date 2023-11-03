***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2023 15:58
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1434 TL dir. 02.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.11.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213962
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 42,37
|Açılış
|: 7.674
|
|Önceki Kapanış
|: 7.664
|
7.582
En Yüksek
7.721
18:0528,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0555
|Açılış
|: 28,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3400
|
28,5820
En Düşük
28,2915
18:0530,4816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3161
|Açılış
|: 30,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,5909
En Düşük
30,0056
18:051.818,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.818,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809,86
|
1.830,52
En Düşük
1.806,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|86,90
|307.778.098
|% 10,00
|
|ACSEL
|124,30
|86.092.027
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.262,70
|13.214.168
|% 10,00
|
|OBASE
|36,74
|104.860.720
|% 10,00
|
|EKIZ
|59,40
|6.473.285
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.699,00
|52.004.691
|% -10,00
|
|MEKAG
|49,92
|128.159.849
|% -9,97
|
|CMBTN
|1.658,10
|88.270.414
|% -8,39
|
|DOFER
|32,72
|114.722.397
|% -7,88
|
|TUREX
|28,70
|73.083.090
|% -7,66
|
|THYAO
|225,70
|10.436.201.316
|% 1,21
|
|TUPRS
|149,60
|7.062.275.928
|% 1,42
|
|SASA
|45,98
|4.207.562.295
|% 3,84
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EREGL
|37,40
|2.779.570.336
|% 0,05
|
|ZOREN
|5,30
|911.949.737
|% 2,91
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,58
|1.128.028.184
|% -0,75
|
|VRGYO
|19,85
|2.448.510.586
|% -4,38
|
|ODAS
|11,47
|1.288.538.567
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3770
|28,3801
|% 0,20
|
|Euro
|30,4286
|30,4816
|% 1,05
|
|Sterlin
|35,0376
|35,2133
|% 1,59
|
|Frank
|31,4425
|31,6319
|% 0,90
|
|Riyal
|7,5432
|7,5810
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|931,04
|937,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.120,11
|1.124,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,09
|85,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,42
|1.992,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58VAKBN
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 070, 475 adet işlem
-
17:57TETMT
Yüzde 5.70 oranında artışla 2, 800.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835 adet işlem
-
17:55KRONT
Yüzde 5.30 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 598 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 18 artarak (% 0.61 ) 6, 674
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, IDEAS, VANGD, ORMA, BALAT, MARTI, EUKYO, BRKSN, KSTUR, MARKA