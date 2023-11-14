***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2023 12:46
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.11.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1455 TL dir. 13.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.11.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217768
BIST
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16:557.676
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 107,89
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5528,6324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0420
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5531,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,3878
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0092
En Düşük
30,5634
16:551.800,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.800,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:53
|PENTA
|22,22
|143.191.063
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.734.263.862
|% 9,99
|
|ENSRI
|32,82
|50.149.576
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.140.702
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.266.775
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,40
|7.094.579.030
|% 2,24
|
|TUPRS
|151,40
|3.351.890.139
|% 2,99
|
|ISCTR
|20,00
|2.782.478.160
|% 1,01
|
|MIATK
|815,00
|2.734.263.862
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,42
|2.620.338.494
|% 5,85
|
|EKGYO
|7,42
|2.620.338.494
|% 5,85
|
|IHLAS
|1,47
|364.823.863
|% 7,30
|
|ZOREN
|5,08
|720.410.159
|% 2,01
|
|ISCTR
|20,00
|2.782.478.160
|% 1,01
|
|IHGZT
|1,38
|184.474.996
|% -4,83
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6199
|28,6265
|% 0,13
|
|Euro
|30,9654
|30,9770
|% 1,16
|
|Sterlin
|35,3801
|35,5575
|% 1,08
|
|Frank
|31,8384
|32,0302
|% 0,81
|
|Riyal
|7,6098
|7,6479
|% 0,12
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|879,15
|880,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,00
|1.005,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,09
|83,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.957,11
|1.957,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:53
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17:06XU100
Endeks 7, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 63, 384.00 milyon TL de
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17:06AYCES
Yüzde 6.84 oranında artışla 480.00 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 272 adet işlem
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17:05BMSCH
Yüzde 5.24 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 235, 845 adet işlem
-
17:04MARBL
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 015, 788 adet işlem
-
17:02IHLAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 310, 848 adet işlem