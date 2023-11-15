***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 14:16
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.11.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1498 TL dir. 14.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.11.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218127
BIST
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16:037.683
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,20
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
16:0328,6708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
16:0331,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0098
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
16:031.817,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,95
|Açılış
|: 1.817,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MAALT
|968,00
|216.190.818
|% 10,00
|
|ONCSM
|171,60
|115.682.257
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.713
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|115.506.008
|% -9,96
|
|UFUK
|107,80
|1.546.154
|% -8,64
|
|THYAO
|236,60
|5.739.720.433
|% -0,21
|
|MIATK
|809,00
|3.569.090.333
|% -0,74
|
|EREGL
|38,52
|2.183.128.095
|% 0,94
|
|TUPRS
|151,40
|2.143.075.101
|% -0,53
|
|ASTOR
|115,00
|1.915.259.482
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,43
|1.378.955.421
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,43
|203.081.917
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|212.192.639
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,50
|1.741.433.014
|% 1,29
|
|ISCTR
|20,22
|1.749.075.266
|% 0,70
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6608
|28,6708
|% 0,14
|
|Euro
|31,1835
|31,1964
|% 0,03
|
|Sterlin
|35,6181
|35,7968
|% -0,18
|
|Frank
|32,1812
|32,3750
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6213
|7,6595
|% 0,15
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,42
|23,46
|% 0,66
|
|Platin
|894,47
|896,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,96
|1.043,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,27
|82,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,02
|1.971,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:03
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16:17XU050
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16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, YBTAS, SDTTR, KZGYO, BANVT, REEDR, MARBL, ORMA, KFEIN, ISBTR
-
16:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, SNPAM, OTTO, BMSCH