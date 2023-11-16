***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 11:27
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.11.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1549 TL dir. 15.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.11.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218408
BIST
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15:587.798
En Düşük
|Değişim
|: 1,72%
|| 132,23
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.800
15:5828,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
15:5831,1766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0531
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
15:581.811,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.811,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ATATP
|78,25
|263.376.161
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.511.919
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|73.118.155
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,55
|287.803.853
|% -9,76
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,75
|916.408.103
|% -9,37
|
|THYAO
|241,60
|6.591.061.618
|% 2,55
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|TUPRS
|155,10
|3.228.464.324
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,80
|3.129.476.517
|% 1,73
|
|MIATK
|728,00
|2.566.476.324
|% -6,67
|
|EKGYO
|7,58
|1.353.904.011
|% 1,20
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,09
|608.979.124
|% 1,19
|
|YKBNK
|16,86
|1.481.552.032
|% 2,24
|
|ISCTR
|20,66
|1.706.910.560
|% 2,68
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6542
|28,6834
|% 0,02
|
|Euro
|31,1614
|31,1766
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,4203
|35,5980
|% -0,16
|
|Frank
|32,0925
|32,2859
|% -0,18
|
|Riyal
|7,6226
|7,6608
|% -0,01
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,60
|23,62
|% 0,66
|
|Platin
|900,94
|902,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,06
|1.039,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,48
|80,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.965,11
|1.965,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:58
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16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 54 artarak (% 2.02 ) 8, 245
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16:13XU100
Endeks 7, 796 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 940.00 milyon TL de
-
16:13BSOKE
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 038, 423 adet işlem
-
16:12KUYAS
Yüzde 4.99 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 132 adet işlem
-
16:11ATATP
Yüzde 9.98 oranında artışla 78.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 476 adet işlem