***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2023 14:56
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.11.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1690 TL dir. 17.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.11.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218904
BIST
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17:227.951
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 97,17
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2228,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0861
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7663
En Düşük
28,6078
17:2231,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1420
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
17:221.818,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.818,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:20
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,75
|7.519.236.657
|% 0,59
|
|EREGL
|39,56
|3.439.248.052
|% 3,34
|
|ASELS
|44,50
|3.242.189.115
|% 5,40
|
|TUPRS
|154,40
|3.140.955.636
|% 0,59
|
|ISCTR
|20,86
|2.184.149.830
|% 1,56
|
|ZOREN
|5,10
|991.594.934
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,64
|1.291.959.060
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,86
|2.184.149.830
|% 1,56
|
|IHLAS
|1,37
|129.770.698
|% -4,20
|
|EREGL
|39,56
|3.439.248.052
|% 3,34
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7585
|28,7674
|% 0,31
|
|Euro
|31,4462
|31,4628
|% 0,42
|
|Sterlin
|35,7522
|35,9315
|% 0,35
|
|Frank
|32,3701
|32,5651
|% 0,39
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,44
|% 0,66
|
|Platin
|902,19
|903,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.070,80
|1.074,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,47
|82,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.967,61
|1.967,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 27 artarak (% 1.24 ) 6, 937
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAYSE, MERCN, RUBNS, TMSN, ALCAR, BRSAN, KLRHO, KENT, CMBTN, VBTYZ
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, ORMA, QNBFL, KLNMA
-
17:35
LIDFA, RNPOL, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
KTLEV, DOCO, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında