***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2023 11:45
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.11.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1738 TL dir. 20.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.11.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219092
BIST
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11:587.977
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 30,76
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.964
En Yüksek
8.015
11:5828,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0640
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8038
En Düşük
28,6767
11:5831,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1190
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
11:581.841,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.841,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler11:57
|SMART
|25,54
|164.235.167
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|64.488.557
|% 9,99
|
|ATATP
|97,70
|218.583.121
|% 9,96
|
|MERIT
|77,30
|39.541.206
|% 9,96
|
|IZFAS
|8,31
|37.511.819
|% 9,92
|
|QNBFB
|276,75
|1.711.145
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|116.713.211
|% -9,99
|
|AVTUR
|8,61
|430.750
|% -6,41
|
|AYES
|43,02
|711.293
|% -6,40
|
|MIATK
|47,88
|1.168.169.828
|% -6,12
|
|THYAO
|257,00
|3.452.104.082
|% 0,88
|
|EREGL
|40,92
|2.674.306.273
|% 3,33
|
|ASTOR
|118,00
|1.468.646.111
|% 1,29
|
|BRSAN
|793,00
|1.293.528.235
|% -1,37
|
|KRDMD
|25,14
|1.284.364.914
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,60
|651.543.075
|% -0,65
|
|ZOREN
|5,10
|393.943.817
|% 0,39
|
|EREGL
|40,92
|2.674.306.273
|% 3,33
|
|ODAS
|11,57
|652.796.060
|% 2,84
|
|IHLAS
|1,34
|71.050.076
|% -1,47
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7922
|28,8102
|% 0,25
|
|Euro
|31,5663
|31,5813
|% 0,36
|
|Sterlin
|35,9821
|36,1626
|% 0,44
|
|Frank
|32,4394
|32,6348
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6556
|7,6940
|% 0,25
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|921,29
|925,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.078,50
|1.083,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,67
|1.986,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:57
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12:12OYYAT
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12:11IZFAS
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12:09POLTK
Yüzde 5.25 oranında artışla 13, 075.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036 adet işlem
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12:08BMSCH
Yüzde 6.51 oranında artışla 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 616, 608 adet işlem