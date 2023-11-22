***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2023 14:02
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.11.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.1784 TL dir. 21.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.11.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219330
BIST
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14:378.008
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -39,05
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.988
En Yüksek
8.060
14:3728,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0559
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8334
En Düşük
28,7116
14:3731,4258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0197
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4769
En Düşük
31,3446
14:371.855,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.855,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TARKM
|732,00
|664.621.316
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|60.540.139
|% 9,99
|
|SODSN
|116,80
|5.918.310
|% 9,98
|
|SANFM
|43,00
|59.660.538
|% 9,97
|
|ICBCT
|12,92
|51.424.658
|% 9,96
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|93.192.203
|% -9,97
|
|MANAS
|9,62
|124.051.415
|% -8,21
|
|BYDNR
|36,26
|218.794.532
|% -7,07
|
|THYAO
|263,00
|6.030.568.522
|% -2,05
|
|TUPRS
|155,00
|2.603.697.884
|% 0,32
|
|ASELS
|46,16
|2.156.178.233
|% -0,65
|
|MIATK
|45,84
|1.663.579.672
|% -3,29
|
|ASTOR
|117,20
|1.368.712.184
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,61
|946.054.775
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,76
|611.953.215
|% 3,05
|
|YKBNK
|17,21
|1.302.411.343
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,06
|371.497.436
|% -0,78
|
|ODAS
|11,96
|729.862.384
|% 0,84
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8235
|28,8334
|% 0,19
|
|Euro
|31,4151
|31,4258
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,0096
|36,1901
|% 0,12
|
|Frank
|32,4803
|32,6760
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6628
|7,7013
|% 0,16
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|940,02
|943,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,94
|1.078,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,49
|81,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,03
|2.002,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:37
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14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TOASO, KONTR
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14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, ODAS, ARCLK
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14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 15 kaybederek (% -0.46 ) 7, 009
-
14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, SMART, SANFM, MAALT, TARKM, SODSN, SNKRN, PKENT, TURGG
-
14:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAPGM, SONME, EMNIS