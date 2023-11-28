***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 13:07
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.11.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.2108 TL dir. 27.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.11.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220498
BIST
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17:008.071
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -36,13
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
17:0028,9204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0148
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
17:0031,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0451
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
17:001.879,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.879,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ICBCT
|15,18
|151.798.361
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|218.940.378
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.846.951
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|DAPGM
|45,36
|312.112.360
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.093.655
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|479.066.544
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|260,50
|7.415.368.759
|% 0,00
|
|SASA
|48,80
|4.309.810.454
|% 4,63
|
|TUPRS
|154,60
|3.297.216.443
|% -0,90
|
|ISCTR
|22,32
|3.145.499.730
|% -0,71
|
|AKBNK
|34,26
|2.782.794.282
|% -0,12
|
|ZOREN
|5,26
|1.060.129.935
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,28
|2.743.555.503
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,32
|3.145.499.730
|% -0,71
|
|IHLAS
|1,26
|158.214.842
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,47
|803.764.943
|% -1,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9146
|28,9204
|% 0,05
|
|Euro
|31,7302
|31,7390
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,4276
|36,6102
|% 0,15
|
|Frank
|32,7467
|32,9439
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6833
|7,7218
|% 0,05
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,73
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|930,39
|932,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,18
|1.067,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,15
|80,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,26
|2.022,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
-
17:12TURSG
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.34 ) 7, 106
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MSGYO, CVKMD, BSOKE, SAFKR, POLTK, EKOS, ETYAT, JANTS, OZSUB, BIOEN
-
17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAPGM, KSTUR, ORCAY, LIDER