***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2023 14:26
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.11.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.2173 TL dir. 30.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.11.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221534
BIST
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15:398.049
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 99,96
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:3928,9215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0483
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:3931,4898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:391.895,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.895,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:39
|BURVA
|86,35
|30.844.409
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.167.035
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.466.350
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.504.861
|% -9,99
|
|LIDER
|159,00
|289.463.859
|% -9,56
|
|HURGZ
|4,73
|156.484.174
|% -8,86
|
|KNFRT
|23,00
|24.475.015
|% -8,73
|
|IZINV
|43,42
|9.277.570
|% -8,44
|
|THYAO
|258,50
|7.237.512.043
|% 2,99
|
|BINHO
|305,50
|3.440.439.776
|% 3,82
|
|YKBNK
|19,83
|2.918.242.762
|% 3,28
|
|SASA
|51,15
|2.845.805.971
|% 2,55
|
|ISCTR
|22,16
|2.636.112.562
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,83
|2.918.242.762
|% 3,28
|
|ISCTR
|22,16
|2.636.112.562
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|606.876.244
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,08
|2.581.809.481
|% 4,28
|
|HEKTS
|22,64
|1.344.384.442
|% 1,52
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9013
|28,9215
|% 0,17
|
|Euro
|31,4775
|31,4898
|% -0,01
|
|Sterlin
|36,4674
|36,6503
|% 0,35
|
|Frank
|32,8748
|33,0728
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6832
|7,7217
|% 0,12
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|926,63
|929,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,06
|1.003,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,94
|80,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,99
|2.038,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 141, 36 artarak (% 1.66 ) 8, 682
-
15:54EKOS
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 511, 748 adet işlem
-
15:52ISMEN
Yüzde 5.62 oranında artışla 32.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 169, 509 adet işlem
-
15:51SELGD
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.47 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 736 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 8, 045 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 827.00 milyon TL de