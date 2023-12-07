***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2023 13:47
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.12.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.2240 TL dir. 06.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.12.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223544
BIST
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16:567.816
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -38,58
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:5628,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0212
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:5631,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1231
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:561.896,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,36
|Açılış
|: 1.897,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ATATP
|97,90
|256.529.665
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.396.441
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.761.071
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.549.841
|% 9,92
|
|YAYLA
|7,23
|22.649.621
|% 9,88
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.302.302
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.971.070
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|OTTO
|290,25
|3.759.477
|% -9,93
|
|THYAO
|250,75
|5.326.774.915
|% -0,20
|
|TUPRS
|150,70
|3.127.044.266
|% 0,53
|
|YKBNK
|19,51
|3.058.742.162
|% -4,46
|
|ASTOR
|104,40
|2.430.144.416
|% 2,86
|
|AKBNK
|35,16
|2.337.690.741
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,41
|1.732.023.799
|% 0,41
|
|YKBNK
|19,51
|3.058.742.162
|% -4,46
|
|ISCTR
|22,10
|2.148.164.126
|% -2,47
|
|ODAS
|9,95
|846.208.583
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,78
|370.412.221
|% -0,83
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9259
|28,9315
|% 0,07
|
|Euro
|31,2325
|31,2600
|% 0,40
|
|Sterlin
|36,2971
|36,4791
|% 0,28
|
|Frank
|32,9473
|33,1458
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6915
|7,7301
|% 0,08
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|910,64
|912,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,15
|991,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,29
|75,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,81
|2.039,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 14 kaybederek (% -0.54 ) 8, 425
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17:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
17:09XU100
Endeks 7, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 764.00 milyon TL de
-
17:08FLAP
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 135, 466 adet işlem
-
17:07KTLEV
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 53.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 469 adet işlem