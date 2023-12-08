***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2023 14:52
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.2259 TL dir. 07.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.12.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224039
BIST
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16:417.974
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,86
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:4128,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0616
|Açılış
|: 28,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:4131,1835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0816
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:411.883,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.883,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,35
BIST En Aktif Hisseler16:39
|LIDER
|62,15
|177.554.315
|% 10,04
|
|KRTEK
|30,58
|60.742.390
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|34.578.997
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|FMIZP
|358,50
|275.711.974
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.493.542
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.504.731
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.727.943
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|257,25
|4.959.234.723
|% -0,96
|
|AGROT
|14,48
|2.413.509.141
|% 2,26
|
|ISCTR
|22,64
|2.279.209.543
|% 0,89
|
|YKBNK
|19,89
|2.066.953.121
|% 0,00
|
|TCELL
|58,35
|2.024.107.491
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,82
|1.705.905.864
|% 2,09
|
|AGROT
|14,48
|2.413.509.141
|% 2,26
|
|YKBNK
|19,89
|2.066.953.121
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,64
|2.279.209.543
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,67
|113.400.927
|% 0,60
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9793
|28,9841
|% 0,23
|
|Euro
|31,1850
|31,2068
|% -0,19
|
|Sterlin
|36,2134
|36,3950
|% -0,23
|
|Frank
|32,8097
|33,0073
|% -0,28
|
|Riyal
|7,7028
|7,7415
|% 0,21
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|920,09
|922,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,72
|982,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,67
|75,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,21
|2.021,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54AEFES
Yüzde 7.05 oranında artışla 119.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 365, 048 adet işlem
-
16:53RNPOL
Yüzde 6.26 oranında artışla 39.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 435 adet işlem
-
16:52DOFER
Yüzde 9.95 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 611, 168 adet işlem
-
16:51MARTI
Yüzde 7.39 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 569, 268 adet işlem
-
16:50INDES
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 261, 199 adet işlem