***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 14:17
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.12.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.2645 TL dir. 12.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." haükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.12.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225334
BIST
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15:407.646
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -102,68
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:4029,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0613
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:4031,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0315
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:401.851,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.851,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EDIP
|20,60
|188.695.177
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.371.776
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.841.580
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.783.644
|% 9,89
|
|OZSUB
|29,20
|77.519.873
|% 8,96
|
|LIDER
|45,36
|140.733.651
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.876.494
|% -9,99
|
|SMART
|35,78
|56.837.118
|% -9,83
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|82,20
|5.069.958.394
|% -1,67
|
|AKBNK
|38,38
|4.219.806.121
|% 3,06
|
|SASA
|43,64
|4.120.035.853
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,16
|3.740.001.473
|% 4,55
|
|THYAO
|244,40
|3.434.756.956
|% -1,85
|
|YKBNK
|21,16
|3.740.001.473
|% 4,55
|
|EKGYO
|7,17
|1.137.455.195
|% -3,11
|
|ISCTR
|22,84
|3.358.051.171
|% 1,87
|
|AKBNK
|38,38
|4.219.806.121
|% 3,06
|
|AGROT
|13,22
|1.255.118.731
|% -3,85
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0559
|29,0586
|% 0,21
|
|Euro
|31,3551
|31,3655
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,2724
|36,4543
|% -0,17
|
|Frank
|33,0449
|33,2439
|% 0,16
|
|Riyal
|7,7231
|7,7618
|% 0,20
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,08
|920,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,71
|968,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,43
|73,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,21
|1.981,51
|% 0,66
|