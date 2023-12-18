***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2023 12:39
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.12.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.2972 TL dir. 15.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." haükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.12.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226398
BIST
'
16:187.876
En Düşük
|Değişim
|: -1,48%
|| -118,03
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1829,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0834
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1831,7757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1478
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:181.891,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,98
|Açılış
|: 1.891,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:16
|UFUK
|99,55
|3.860.656
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.489.886
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.958.468
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|48.854.730
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|631.489.564
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|61.046.676
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.411.539
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,52
|5.457.986.572
|% 0,57
|
|THYAO
|247,80
|4.800.256.724
|% -2,15
|
|YKBNK
|21,44
|2.938.882.313
|% -0,92
|
|AKBNK
|39,26
|2.739.297.170
|% 0,41
|
|EREGL
|42,16
|2.616.032.587
|% 0,62
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.411.539
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,52
|5.457.986.572
|% 0,57
|
|YKBNK
|21,44
|2.938.882.313
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|799.131.164
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,70
|390.574.059
|% -8,56
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0554
|29,0611
|% 0,28
|
|Euro
|31,7630
|31,7792
|% 0,48
|
|Sterlin
|36,6738
|36,8577
|% 0,15
|
|Frank
|33,3332
|33,5340
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7234
|7,7621
|% 0,27
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|954,43
|957,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,02
|1.189,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,07
|2.024,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 98 kaybederek (% -1.38 ) 8, 545
-
16:31XU100
Endeks 7, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 55, 663.00 milyon TL de
-
16:31TLMAN
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 203 adet işlem
-
16:30OZSUB
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 26.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 600 adet işlem
-
16:29GIPTA
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 123 adet işlem