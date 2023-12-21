***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2023 14:43
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.12.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.2991 TL dir. 20.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.12.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227701
BIST
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15:567.657
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -5,95
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5629,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0285
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0503
15:5632,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2681
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:561.911,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.911,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:56
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|149.329.840
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.876.661
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|27.790.118
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|974.959.537
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.200.661
|% -9,99
|
|THYAO
|241,70
|5.825.767.526
|% -0,08
|
|AKBNK
|39,18
|3.773.168.161
|% -1,90
|
|YKBNK
|20,78
|3.423.298.049
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,12
|3.356.421.622
|% 0,17
|
|TUPRS
|151,90
|2.244.619.453
|% 1,47
|
|YKBNK
|20,78
|3.423.298.049
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,12
|3.356.421.622
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,12
|925.335.078
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,18
|3.773.168.161
|% -1,90
|
|BEGYO
|2,74
|255.612.337
|% 1,11
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1528
|29,1592
|% 0,10
|
|Euro
|32,1172
|32,1325
|% 0,84
|
|Sterlin
|36,8161
|37,0007
|% 0,38
|
|Frank
|33,8311
|34,0349
|% 0,71
|
|Riyal
|7,7497
|7,7886
|% 0,09
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|967,61
|969,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,65
|1.217,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,55
|78,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,72
|2.038,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:56
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-
16:11EUREN
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 336, 242 adet işlem
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16:10MARTI
Yüzde -5.30 oranında düşüşle 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 313, 295 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 7 kaybederek (% -0.16 ) 6, 781
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORTE, QNBFB, SAMAT, IDGYO, BAYRK
-
16:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GUBRF, DERHL, OSTIM, SRVGY, FORMT, SODSN, BALAT, MRGYO, CEMAS, KUYAS