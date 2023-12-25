***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 14:49
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3060 TL dir. 22.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.12.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228709
BIST
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15:387.342
En Düşük
|Değişim
|: -2,85%
|| -215,72
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:3829,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:3832,0376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1893
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:381.927,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.927,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:36
|MTRKS
|50,75
|33.059.969
|% 7,25
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,70
|54.698.175
|% 7,21
|
|POLHO
|11,88
|73.169.376
|% 5,13
|
|KBORU
|49,44
|1.610.982.274
|% 4,79
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.011.021
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|169.672.355
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|11.249.562
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|13.423.007
|% -10,00
|
|THYAO
|227,40
|2.360.542.675
|% -2,40
|
|TUPRS
|141,20
|2.232.366.882
|% -2,49
|
|KBORU
|49,44
|1.610.982.274
|% 4,79
|
|ISCTR
|22,92
|1.291.743.129
|% -3,62
|
|ASELS
|44,76
|1.136.929.453
|% -1,84
|
|BEGYO
|2,80
|183.037.965
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,69
|109.257.331
|% -6,63
|
|EKGYO
|6,87
|422.538.412
|% -2,97
|
|ISCTR
|22,92
|1.291.743.129
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,87
|1.015.235.288
|% -2,88
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2144
|29,2628
|% 0,18
|
|Euro
|32,1095
|32,1279
|% -0,31
|
|Sterlin
|36,9658
|37,1512
|% -0,08
|
|Frank
|33,9615
|34,1660
|% -0,13
|
|Riyal
|7,7615
|7,8004
|% -0,03
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -196, 06 kaybederek (% -2.39 ) 8, 011
-
15:51XU100
Endeks 7, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 84 altında . İşlem hacmi 27, 494.00 milyon TL de
-
15:51DYOBY
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 968, 007 adet işlem
-
15:50MEGMT
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 713, 011 adet işlem
-
15:49KRTEK
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 055 adet işlem