***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 16:22
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasındaki Risk Yönetimi Sistemleri Hizmet Alım Sözleşmesi 26.12.2023 tarihinde imzalanan ek protokol ile karşılıklı mutabakat sağlanarak 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229351
BIST
'
18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1230
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,3704
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.938,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,23
|Açılış
|: 1.938,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2662
|29,2745
|% 0,42
|
|Euro
|32,2244
|32,3088
|% 0,89
|
|Sterlin
|37,0925
|37,2785
|% 0,45
|
|Frank
|34,0941
|34,2995
|% 0,42
|
|Riyal
|7,7852
|7,8242
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|978,71
|982,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.178,21
|1.183,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,97
|80,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.059,10
|2.059,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
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17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN