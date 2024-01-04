***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 11:58
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.2966 TL dir. tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. 03.01.2024
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. 03.01.2024
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232381
BIST
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14:577.462
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 50,21
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.508
14:5729,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0086
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6948
14:5732,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1624
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
14:571.957,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.957,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BEGYO
|3,41
|241.448.802
|% 10,00
|
|BURVA
|81,95
|10.109.227
|% 10,00
|
|MMCAS
|9,35
|1.572.633
|% 10,00
|
|BIOEN
|18,66
|46.553.339
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.000,00
|7.979.119
|% 9,29
|
|BAYRK
|17,73
|54.687.566
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,20
|726.296.632
|% -9,87
|
|KSTUR
|1.680,00
|1.536.120
|% -7,18
|
|EMNIS
|80,30
|1.023.678
|% -6,95
|
|PRZMA
|37,84
|16.967.613
|% -5,45
|
|THYAO
|231,80
|2.840.967.446
|% 0,74
|
|YKBNK
|19,81
|2.301.775.208
|% 2,17
|
|GUBRF
|162,90
|2.265.763.080
|% -0,37
|
|TUPRS
|142,50
|2.259.614.169
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,44
|2.223.102.987
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,20
|726.296.632
|% -9,87
|
|EKGYO
|7,15
|1.048.145.058
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,81
|2.301.775.208
|% 2,17
|
|ISCTR
|22,44
|2.223.102.987
|% 0,00
|
|PETKM
|19,17
|1.544.999.274
|% 5,62
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7722
|29,7796
|% 0,03
|
|Euro
|32,6925
|32,7188
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,6970
|37,8861
|% 0,29
|
|Frank
|34,8673
|35,0774
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9178
|7,9575
|% 0,05
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|974,21
|975,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,87
|1.073,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,93
|78,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,87
|2.047,16
|% 0,66
|