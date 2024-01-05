***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 14:56
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.2990 TL dir. tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. 04.01.2024
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. 04.01.2024
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233075
BIST
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16:317.567
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 19,10
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
16:3129,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0890
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
16:3132,6041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0804
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,4836
16:311.947,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,34
|Açılış
|: 1.947,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.946,62
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AYCES
|715,00
|126.272.034
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|106.812.435
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|305.077.712
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|79.503.243
|% 9,95
|
|MMCAS
|8,37
|1.469.444
|% -10,00
|
|VKING
|29,58
|32.672.503
|% -5,80
|
|GUBRF
|152,70
|2.474.576.556
|% -5,51
|
|SANEL
|28,64
|9.086.339
|% -5,48
|
|QNBFB
|292,00
|5.634.498
|% -4,89
|
|THYAO
|235,30
|4.275.727.995
|% 0,86
|
|ISCTR
|23,08
|2.515.153.708
|% 0,52
|
|GUBRF
|152,70
|2.474.576.556
|% -5,51
|
|YKBNK
|19,89
|2.025.640.952
|% -0,10
|
|AKBNK
|36,50
|1.886.717.263
|% 0,55
|
|ZOREN
|4,53
|1.179.039.707
|% 6,59
|
|EKGYO
|7,48
|1.309.119.210
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,18
|507.565.692
|% -0,95
|
|ISCTR
|23,08
|2.515.153.708
|% 0,52
|
|BEGYO
|3,62
|376.668.278
|% 6,16
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8381
|29,8427
|% 0,30
|
|Euro
|32,6033
|32,6149
|% -0,21
|
|Sterlin
|37,6757
|37,8646
|% 0,15
|
|Frank
|34,8456
|35,0555
|% -0,03
|
|Riyal
|7,9331
|7,9729
|% 0,30
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|947,02
|949,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,75
|1.030,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,45
|78,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,46
|2.027,80
|% 0,66
|