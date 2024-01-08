***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 12:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3026 TL dir. 05.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233785
BIST
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15:137.785
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 156,32
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1329,8957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0554
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1332,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:131.941,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,14
|Açılış
|: 1.941,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:13
|BVSAN
|90,90
|148.644.302
|% 9,98
|
|ATATP
|121,60
|126.879.185
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.915.930
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|156.751.891
|% 9,94
|
|BEGYO
|4,04
|175.689.234
|% 9,78
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|PEKGY
|27,92
|147.908.865
|% -6,31
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|LIDER
|53,70
|106.385.263
|% -4,96
|
|SNKRN
|25,24
|968.030
|% -4,75
|
|KONTR
|240,80
|1.252.537.752
|% 2,21
|
|ASTOR
|103,00
|971.127.247
|% 0,10
|
|SDTTR
|317,25
|771.954.632
|% 7,45
|
|KCAER
|33,14
|508.725.176
|% 4,87
|
|CWENE
|299,00
|493.956.136
|% 6,12
|
|QUAGR
|4,19
|318.958.777
|% -0,95
|
|BEGYO
|4,04
|175.689.234
|% 9,78
|
|REEDR
|23,10
|409.919.495
|% 4,52
|
|KCAER
|33,14
|508.725.176
|% 4,87
|
|MIATK
|37,64
|461.654.289
|% -0,16
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8919
|29,8957
|% 0,19
|
|Euro
|32,7484
|32,7597
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,8580
|38,0478
|% 0,04
|
|Frank
|34,9716
|35,1823
|% 0,05
|
|Riyal
|7,9478
|7,9877
|% 0,19
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|953,12
|954,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,25
|1.016,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,63
|76,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,95
|2.020,30
|% 0,66
|