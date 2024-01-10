***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 11:55
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3084 TL dir. 09.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237852
BIST
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15:197.797
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 61,09
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.816
15:1929,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
15:1932,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1175
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
15:191.960,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.960,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:15
|EKOS
|52,80
|356.281.078
|% 10,00
|
|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.956
|% 9,98
|
|DOGUB
|16,79
|107.399.487
|% 9,95
|
|GARFA
|104,70
|131.187.525
|% 9,92
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,86
|264.555.585
|% -5,61
|
|BRKVY
|51,85
|15.710.461
|% -5,56
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|BAGFS
|28,48
|151.261.423
|% -5,07
|
|THYAO
|248,10
|6.723.745.063
|% 2,14
|
|EREGL
|44,82
|5.833.496.939
|% 4,48
|
|YKBNK
|22,38
|2.302.207.114
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,22
|2.265.727.399
|% 0,32
|
|AKBNK
|39,90
|1.941.837.231
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,12
|1.181.904.245
|% -0,12
|
|EREGL
|44,82
|5.833.496.939
|% 4,48
|
|HALKB
|13,27
|1.557.002.290
|% -3,77
|
|YKBNK
|22,38
|2.302.207.114
|% -0,18
|
|TSPOR
|2,86
|264.555.585
|% -5,61
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9666
|29,9717
|% 0,16
|
|Euro
|32,8431
|32,8599
|% 0,37
|
|Sterlin
|38,0275
|38,2182
|% 0,32
|
|Frank
|35,0263
|35,2373
|% 0,17
|
|Riyal
|7,9673
|8,0073
|% 0,15
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|931,30
|933,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,49
|998,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,77
|77,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,98
|2.035,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
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-
15:32SELEC
Yüzde 6.16 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 504 adet işlem
-
15:31MIATK
Yüzde 6.20 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 672, 519 adet işlem
-
15:30GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 618, 288 adet işlem
-
15:29ADESE
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 267, 831 adet işlem
-
15:27SURGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 659, 519 adet işlem