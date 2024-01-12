***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 15:37
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3138 TL dir. 11.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239023
BIST
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16:478.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 160,62
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.072
16:4730,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1087
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4732,9809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0485
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:471.988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 32,77
|Açılış
|: 1.988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:46
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|CIMSA
|31,94
|707.612.518
|% 9,99
|
|VKING
|28,46
|37.636.826
|% 9,97
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|DOGUB
|20,30
|138.432.312
|% 9,97
|
|ISBTR
|508.500,00
|2.049.000
|% -10,00
|
|KRSTL
|12,02
|197.444.693
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.502.837
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|KRGYO
|37,00
|86.348.218
|% -6,57
|
|YKBNK
|23,40
|10.437.134.492
|% 0,43
|
|THYAO
|253,25
|8.596.800.127
|% 2,66
|
|ISCTR
|26,68
|7.898.481.322
|% 3,73
|
|AKBNK
|43,96
|7.549.896.187
|% 6,91
|
|GARAN
|68,80
|3.724.273.599
|% 4,88
|
|YKBNK
|23,40
|10.437.134.492
|% 0,43
|
|ISCTR
|26,68
|7.898.481.322
|% 3,73
|
|AKBNK
|43,96
|7.549.896.187
|% 6,91
|
|EKGYO
|8,30
|1.179.925.954
|% 1,59
|
|SKBNK
|4,72
|457.219.656
|% 2,61
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0915
|30,0972
|% 0,37
|
|Euro
|32,9624
|32,9748
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,2598
|38,4517
|% 0,29
|
|Frank
|35,1561
|35,3679
|% 0,32
|
|Riyal
|7,9989
|8,0390
|% 0,31
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,31
|23,34
|% 0,66
|
|Platin
|928,67
|930,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,96
|998,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,53
|79,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,90
|2.055,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01ISFIN
Yüzde 6.52 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 243, 462 adet işlem
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17:00XU100
Endeks 8, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 96, 114.00 milyon TL de
-
17:00VKING
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 239 adet işlem
-
16:59TATEN
Yüzde 7.44 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 791, 734 adet işlem
-
16:58IZMDC
Yüzde 5.32 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 550, 143 adet işlem