***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 14:26
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3246 TL dir. 12.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240046
BIST
'
16:498.049
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 62,19
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4930,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 30,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4932,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:491.987,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.987,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AZTEK
|129,00
|75.400.734
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.971.118
|% 9,95
|
|TATEN
|34,94
|186.422.087
|% 9,94
|
|AGROT
|16,85
|278.987.752
|% 9,42
|
|IZINV
|39,26
|16.767.475
|% 9,18
|
|ENSRI
|30,00
|70.621.835
|% -3,47
|
|GRTRK
|46,98
|46.233.203
|% -3,41
|
|ICUGS
|11,83
|6.050.217
|% -2,95
|
|BEGYO
|4,30
|411.669.802
|% -2,49
|
|OZSUB
|26,82
|136.498.475
|% -2,47
|
|KBORU
|72,55
|2.007.166.188
|% 8,28
|
|ASTOR
|104,00
|1.995.437.959
|% 3,07
|
|CATES
|59,55
|1.471.479.286
|% 6,82
|
|EKOS
|54,95
|1.005.146.393
|% 2,61
|
|ALFAS
|96,20
|894.845.543
|% 4,91
|
|BEGYO
|4,30
|411.669.802
|% -2,49
|
|MHRGY
|5,22
|177.641.139
|% 0,38
|
|KBORU
|72,55
|2.007.166.188
|% 8,28
|
|CATES
|59,55
|1.471.479.286
|% 6,82
|
|REEDR
|24,50
|547.481.049
|% 0,49
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0986
|30,1019
|% 0,01
|
|Euro
|32,9859
|33,0011
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,1803
|38,3718
|% -0,17
|
|Frank
|35,0992
|35,3106
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0019
|8,0421
|% -0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|913,97
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|974,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,32
|77,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,64
|2.053,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02DNISI
Yüzde 4.37 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 815 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 8, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 74, 076.00 milyon TL de
-
17:01PAMEL
Yüzde 4.20 oranında artışla 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 128 adet işlem
-
16:59IZENR
Yüzde 7.03 oranında artışla 29.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 845, 570 adet işlem
-
16:58GLYHO
Yüzde 5.20 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 192, 600 adet işlem