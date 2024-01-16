***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2024 14:14
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3278 TL dir. 15.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240828
BIST
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17:258.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -15,09
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2530,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2532,7776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1902
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:251.976,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,89
|Açılış
|: 1.976,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:25
|CATES
|63,25
|1.362.350.176
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.279.013
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.269.858
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|39.749.297
|% 9,99
|
|MEGMT
|36,20
|225.303.903
|% 9,96
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|BRKO
|3,21
|633.826
|% -5,31
|
|EKOS
|55,85
|1.614.687.027
|% -5,18
|
|EKOS
|55,85
|1.614.687.027
|% -5,18
|
|BINHO
|368,00
|1.415.950.961
|% 7,45
|
|CATES
|63,25
|1.362.350.176
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,38
|1.286.285.970
|% 1,33
|
|PGSUS
|723,00
|1.216.412.053
|% -1,23
|
|ODAS
|8,50
|1.162.001.836
|% 0,71
|
|BEGYO
|4,47
|411.050.082
|% 4,93
|
|ADESE
|2,35
|209.994.600
|% 3,98
|
|HLGYO
|2,64
|116.548.115
|% 0,38
|
|CANTE
|17,73
|756.541.281
|% 4,66
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1038
|30,1070
|% 0,15
|
|Euro
|32,7683
|32,7776
|% -0,58
|
|Sterlin
|38,0001
|38,1907
|% -0,38
|
|Frank
|34,8516
|35,0616
|% -0,34
|
|Riyal
|8,0031
|8,0432
|% 0,15
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,04
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|903,98
|905,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,16
|942,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,84
|78,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,28
|2.039,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:25
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, OYAKC, TUPRS
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 82 kaybederek (% -0.35 ) 7, 115
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17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERSU, KAPLM, SAMAT, MEGMT, CATES, YAYLA, ULAS, SAFKR, KBORU, DARDL
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17:42
BRKSN, ULAS, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
CMENT, BTCIM, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında