***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 12:05
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3319 TL dir. 17.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241276
BIST
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15:048.081
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,86
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.058
En Yüksek
8.117
15:0430,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0196
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
15:0432,9280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1103
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
15:041.951,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.951,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler15:03
|HLGYO
|2,63
|50.287.115
|% 48,59
|
|BEGYO
|4,95
|416.986.614
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|174.997.559
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|22.923.246
|% 10,00
|
|KFEIN
|81,65
|67.546.596
|% 9,97
|
|CATES
|62,60
|1.438.172.314
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|AYCES
|832,50
|202.694.405
|% -9,95
|
|MEGMT
|36,06
|1.504.186.999
|% -9,44
|
|BAGFS
|26,50
|169.810.534
|% -8,24
|
|THYAO
|252,50
|4.147.226.084
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,68
|3.783.690.754
|% 3,89
|
|ASTOR
|109,90
|2.678.431.872
|% 7,43
|
|YKBNK
|22,48
|2.517.878.008
|% 1,35
|
|AKBNK
|42,40
|2.213.502.256
|% 0,95
|
|ISCTR
|26,68
|3.783.690.754
|% 3,89
|
|YKBNK
|22,48
|2.517.878.008
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,68
|931.896.556
|% -1,14
|
|BEGYO
|4,95
|416.986.614
|% 10,00
|
|AKFGY
|1,89
|143.533.219
|% 0,00
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1447
|30,1497
|% 0,07
|
|Euro
|32,9083
|32,9280
|% 0,34
|
|Sterlin
|38,1202
|38,3114
|% 0,05
|
|Frank
|34,7142
|34,9233
|% 0,02
|
|Riyal
|8,0137
|8,0539
|% 0,05
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|896,18
|897,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,70
|943,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,91
|77,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,23
|2.013,50
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:17MERIT
Yüzde 5.89 oranında artışla 83.65 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 771 adet işlem
-
15:16KUYAS
Yüzde 8.11 oranında artışla 63.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 129 adet işlem
-
15:15BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 743, 421 adet işlem
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45 artarak (% 0.63 ) 7, 145
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KFEIN, PRZMA, VRGYO, BAYRK, GARFA, BEGYO, ULAS