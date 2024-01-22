***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2024 14:47
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3329 TL dir. 19.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241918
BIST
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16:388.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,94
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3830,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0482
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2487
En Düşük
30,1539
16:3832,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0374
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:381.967,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.967,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:36
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|458.947.050
|% 9,97
|
|FENER
|114,30
|1.184.230.571
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.371.105
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,45
|123.629.561
|% -5,48
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,75
|6.370.525.672
|% 1,00
|
|SASA
|38,32
|3.072.561.413
|% 1,91
|
|EKGYO
|9,49
|2.948.595.315
|% 8,09
|
|AKBNK
|40,36
|2.700.887.576
|% -1,37
|
|YKBNK
|22,28
|2.471.871.517
|% 0,54
|
|EKGYO
|9,49
|2.948.595.315
|% 8,09
|
|YKBNK
|22,28
|2.471.871.517
|% 0,54
|
|AKFGY
|1,92
|183.498.477
|% 2,67
|
|ADESE
|2,46
|217.861.251
|% 6,49
|
|PETKM
|20,14
|1.603.610.514
|% 1,61
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2411
|30,2498
|% 0,16
|
|Euro
|32,9517
|32,9649
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3563
|38,5486
|% 0,29
|
|Frank
|34,6764
|34,8853
|% 0,09
|
|Riyal
|8,0394
|8,0798
|% 0,15
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,99
|22,02
|% 0,66
|
|Platin
|900,73
|902,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,39
|931,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,82
|78,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,14
|2.023,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51PAGYO
Yüzde 4.47 oranında artışla 39.30 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 385 adet işlem
-
16:49PINSU
Yüzde 4.62 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 523 adet işlem
-
16:48BORLS
Yüzde 4.07 oranında artışla 38.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 650 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 95 artarak (% 0.78 ) 7, 123
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, GSRAY, MIPAZ, AVTUR, YAYLA, METUR, KFEIN, MEKAG, VRGYO, KBORU