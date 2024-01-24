***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2024 14:05
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3401 TL dir. 23.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242458
BIST
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15:408.100
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 149,55
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.102
15:4030,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0305
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
15:4032,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1394
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
15:401.975,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.976,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PKART
|49,72
|25.583.671
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.076.767
|% 10,00
|
|UZERB
|173,80
|1.507.516
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.355.269
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|202.380.370
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,50
|9.577.790
|% -6,83
|
|PAPIL
|93,00
|75.976.526
|% -5,30
|
|AYCES
|866,50
|28.318.738
|% -4,25
|
|UMPAS
|7,97
|5.594.805
|% -4,21
|
|KFEIN
|88,15
|339.499.008
|% -4,08
|
|THYAO
|251,50
|4.514.370.050
|% 1,09
|
|EREGL
|42,26
|3.630.130.320
|% -0,19
|
|YKBNK
|21,78
|3.398.532.899
|% 4,51
|
|ISCTR
|24,92
|3.289.104.084
|% 4,36
|
|AKBNK
|40,00
|3.184.878.654
|% 4,82
|
|EKGYO
|9,48
|1.565.486.173
|% 0,85
|
|YKBNK
|21,78
|3.398.532.899
|% 4,51
|
|ISCTR
|24,92
|3.289.104.084
|% 4,36
|
|EREGL
|42,26
|3.630.130.320
|% -0,19
|
|AKBNK
|40,00
|3.184.878.654
|% 4,82
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1995
|30,2067
|% 0,10
|
|Euro
|32,9320
|32,9437
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,3533
|38,5456
|% 0,45
|
|Frank
|34,8089
|35,0186
|% 0,80
|
|Riyal
|8,0343
|8,0746
|% 0,11
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|912,48
|914,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,84
|970,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,20
|79,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,89
|2.033,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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-
15:55GZNMI
Yüzde 5.78 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 305, 226 adet işlem
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15:53XU100
Endeks 8, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 58, 343.00 milyon TL de
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15:53DOGUB
Yüzde 5.43 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 968, 559 adet işlem
-
15:52MAVI
Yüzde 5.53 oranında artışla 133.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 746 adet işlem
-
15:51BRLSM
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 988 adet işlem