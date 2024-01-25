***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2024 12:12
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3491 TL dir. 24.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242699
BIST
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15:138.121
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 29,87
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
15:1330,2849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0500
|Açılış
|: 30,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
15:1333,0637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1879
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1138
En Düşük
32,8433
15:131.963,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.963,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.966,91
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler15:11
|BINHO
|470,25
|808.820.380
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|31.114.195
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|15.636.686
|% 9,98
|
|CATES
|73,45
|973.823.007
|% 9,96
|
|ULAS
|25,40
|14.779.370
|% 9,96
|
|BALAT
|16,81
|900.909
|% -6,66
|
|SNPAM
|88,40
|2.669.476
|% -5,91
|
|AVTUR
|9,49
|12.279.527
|% -4,33
|
|SAMAT
|56,50
|186.545.137
|% -4,24
|
|ENSRI
|37,10
|82.288.291
|% -4,08
|
|THYAO
|251,75
|5.202.859.031
|% 0,30
|
|EKGYO
|9,61
|3.445.222.694
|% 0,84
|
|AKBNK
|39,90
|3.399.461.867
|% -1,24
|
|YKBNK
|21,60
|3.154.529.861
|% -1,37
|
|EREGL
|42,52
|2.524.968.521
|% 0,33
|
|EKGYO
|9,61
|3.445.222.694
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,60
|3.154.529.861
|% -1,37
|
|AKFGY
|2,02
|228.373.443
|% 3,59
|
|QUAGR
|4,31
|439.968.722
|% 9,95
|
|ISCTR
|24,72
|2.152.214.136
|% -0,64
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2793
|30,2821
|% 0,16
|
|Euro
|33,0525
|33,0662
|% 0,58
|
|Sterlin
|38,4368
|38,6296
|% 0,28
|
|Frank
|34,8799
|35,0900
|% 0,01
|
|Riyal
|8,0502
|8,0906
|% 0,16
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,85
|% 0,66
|
|Platin
|900,59
|901,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,05
|969,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,93
|80,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,96
|2.015,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:11
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-
15:26NIBAS
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 427, 798 adet işlem
-
15:25TARKM
Yüzde 5.75 oranında artışla 671.50 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 675 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 8, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 58, 719.00 milyon TL de
-
15:23MEGMT
Yüzde 6.10 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 164, 089 adet işlem
-
15:22CIMSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 883, 239 adet işlem