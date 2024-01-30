***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 14:36
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3688 TL dir. 29.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.01.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243564
BIST
'
16:098.494
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 21,96
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
16:0930,3587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
16:0932,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0424
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
16:091.986,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.986,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler16:09
|CATES
|88,00
|570.196.546
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|341.782.920
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.511.848
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|118.497.825
|% 10,00
|
|PNLSN
|76,00
|144.827.569
|% 9,99
|
|VAKFN
|5,48
|161.239.468
|% -7,74
|
|ERSU
|22,60
|7.812.119
|% -5,04
|
|GARFA
|106,40
|79.253.845
|% -4,92
|
|MERIT
|87,05
|49.288.874
|% -4,86
|
|RALYH
|81,85
|53.500.145
|% -4,77
|
|THYAO
|272,00
|8.080.712.049
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,84
|3.148.764.620
|% 2,95
|
|EREGL
|43,50
|2.609.018.157
|% -0,50
|
|TCELL
|69,10
|2.606.634.833
|% -0,29
|
|YKBNK
|21,72
|2.567.718.648
|% 1,78
|
|EKGYO
|10,08
|1.885.568.599
|% -1,18
|
|ISCTR
|25,84
|3.148.764.620
|% 2,95
|
|TSPOR
|1,56
|191.953.824
|% -1,27
|
|YKBNK
|21,72
|2.567.718.648
|% 1,78
|
|QUAGR
|4,05
|478.372.357
|% 0,25
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3536
|30,3587
|% 0,04
|
|Euro
|32,9307
|32,9421
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,3377
|38,5299
|% -0,30
|
|Frank
|35,0401
|35,2511
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0710
|8,1115
|% 0,04
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|921,81
|923,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,70
|973,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,19
|81,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,97
|2.034,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:24TUCLK
Yüzde 6.68 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 290, 025 adet işlem
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16:23EYGYO
Yüzde 4.59 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 039, 569 adet işlem
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, OYAKC, HEKTS
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 75 artarak (% 0.04 ) 7, 486
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PNLSN, ULUSE, LINK, CATES, BAYRK, MRSHL, VRGYO, ORCAY, MIPAZ, YAPRK