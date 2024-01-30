***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun aldığı karar kapsamında, Şirketimizin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi için Allegro Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.'den danışmanlık hizmeti alınması hususunda 30 Ocak 2024 tarihinde danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu danışmanlık sözleşmesi, 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ait yıllık finansal raporlarımızın TMS 29 kapsamında düzenlenip kamuoyuna sunulması tarihine kadar geçerli olacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243827BIST