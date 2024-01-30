***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 18:20
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar kapsamında, Şirketimizin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi için Allegro Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.'den danışmanlık hizmeti alınması hususunda 30 Ocak 2024 tarihinde danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu danışmanlık sözleşmesi, 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ait yıllık finansal raporlarımızın TMS 29 kapsamında düzenlenip kamuoyuna sunulması tarihine kadar geçerli olacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243827
BIST
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18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0299
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.983,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.983,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3500
|30,3533
|% 0,03
|
|Euro
|32,9204
|32,9296
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3053
|38,4974
|% -0,38
|
|Frank
|34,9975
|35,2083
|% -0,25
|
|Riyal
|8,0721
|8,1125
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|919,49
|921,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,04
|979,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,41
|2.032,75
|% 0,66
|