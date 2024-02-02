***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 12:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3667 TL dir. 01.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246391
BIST
'
14:328.721
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 75,10
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
14:3230,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1215
|Açılış
|: 30,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
14:3233,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1197
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
14:322.012,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,05
|Açılış
|: 2.012,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|699.152.213
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|2.243.845
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|33.534.430
|% 9,97
|
|EKOS
|62,95
|1.328.443.651
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|74.436.336
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|6.767.686
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|VRGYO
|36,88
|257.453.906
|% -7,57
|
|THYAO
|280,75
|10.562.386.929
|% 2,28
|
|SAHOL
|78,45
|4.622.875.037
|% 6,88
|
|EREGL
|43,82
|2.971.225.167
|% 0,23
|
|CATES
|84,45
|2.789.427.683
|% -3,04
|
|AKBNK
|40,10
|2.672.413.306
|% 0,05
|
|ZOREN
|4,79
|762.931.439
|% 1,48
|
|AKFGY
|2,16
|286.256.221
|% 3,35
|
|EKGYO
|10,12
|1.191.133.802
|% -1,17
|
|YKBNK
|22,48
|2.342.278.084
|% 0,54
|
|PETKM
|22,40
|1.761.626.984
|% 0,09
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4507
|30,4564
|% 0,40
|
|Euro
|33,1669
|33,1794
|% 0,37
|
|Sterlin
|38,7392
|38,9335
|% 0,48
|
|Frank
|35,4391
|35,6526
|% 0,62
|
|Riyal
|8,1005
|8,1411
|% 0,39
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,24
|% 0,66
|
|Platin
|925,87
|927,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,05
|983,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,34
|2.055,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:45XU100
Endeks 8, 718 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 70, 785.00 milyon TL de
-
14:45BASCM
Yüzde 6.23 oranında artışla 11.60 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 924 adet işlem
-
14:44ENERY
Yüzde 7.31 oranında artışla 154.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 774, 262 adet işlem
-
14:43ALCAR
Yüzde 4.38 oranında artışla 1, 263.00 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 594 adet işlem
-
14:42EGEEN
Yüzde 9.99 oranında artışla 12, 747.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 368 adet işlem