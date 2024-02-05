***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 12:24
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3702 TL dir. 02.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246694
BIST
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15:358.756
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 89,86
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3530,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0631
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3532,8916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0581
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:351.988,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,49
|Açılış
|: 1.988,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MEGMT
|55,00
|893.398.572
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.553.996
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.019.067
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,66
|479.613.223
|% -9,08
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|285,50
|9.895.786.722
|% 1,42
|
|YKBNK
|22,94
|3.501.250.640
|% 2,96
|
|AKBNK
|40,34
|3.134.581.364
|% 2,75
|
|SASA
|39,22
|3.043.275.866
|% 4,20
|
|BINHO
|622,50
|2.869.649.392
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|307.457.148
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.501.250.640
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,08
|1.243.858.189
|% 1,51
|
|AKFGY
|2,19
|263.326.458
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,96
|2.722.206.122
|% 1,56
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5479
|30,5538
|% 0,21
|
|Euro
|32,8818
|32,8916
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2891
|38,4812
|% -0,33
|
|Frank
|35,0032
|35,2141
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1212
|8,1620
|% 0,16
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,41
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|900,50
|901,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,45
|934,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,12
|77,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,50
|2.023,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:49EGEEN
Yüzde 4.65 oranında artışla 13, 340.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 514 adet işlem
-
15:48YAPRK
Yüzde 6.95 oranında artışla 311.75 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 196 adet işlem
-
15:47ICUGS
Yüzde 7.03 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 968 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 8, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 73, 340.00 milyon TL de
-
15:46SURGY
Yüzde 9.61 oranında artışla 56.45 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 852, 768 adet işlem