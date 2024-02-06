***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 14:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.02.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.3743 TL dir. 05.02.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.02.2024 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247090
BIST
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15:198.819
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 42,03
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:1930,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0237
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:1932,8226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0368
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:191.991,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.991,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ARDYZ
|47,52
|636.465.995
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.042.053.225
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|303.969.335
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.410,00
|164.805.615
|% -8,25
|
|YAPRK
|291,00
|286.315.363
|% -7,03
|
|KIMMR
|8,35
|68.379.065
|% -7,02
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|THYAO
|287,25
|7.229.862.203
|% -0,69
|
|SASA
|40,16
|3.859.299.854
|% 2,71
|
|EKGYO
|10,53
|3.314.367.038
|% 3,54
|
|AKBNK
|40,50
|2.659.381.961
|% 0,70
|
|TUPRS
|153,90
|2.452.857.454
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,03
|2.163.595.584
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,53
|3.314.367.038
|% 3,54
|
|TSPOR
|1,65
|219.611.838
|% 0,61
|
|YKBNK
|22,72
|2.239.922.256
|% 0,18
|
|SASA
|40,16
|3.859.299.854
|% 2,71
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5762
|% 0,07
|
|Euro
|32,8206
|32,8329
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2489
|38,4407
|% 0,14
|
|Frank
|34,8834
|35,0936
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1282
|8,1690
|% 0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|895,49
|896,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,76
|940,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,10
|2.026,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:32XU100
Endeks 8, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 74, 220.00 milyon TL de
-
15:32CELHA
Yüzde 4.18 oranında artışla 30.44 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 087 adet işlem
-
15:30MEDTR
Yüzde 4.98 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 503 adet işlem
-
15:29SMART
Yüzde 7.08 oranında artışla 44.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 624, 835 adet işlem
-
15:28CVKMD
Yüzde 5.63 oranında artışla 492.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 185 adet işlem